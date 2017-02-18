Трагедия в Коксае. Под лавиной погибли семь казахстанских спецназовцев, есть пропавшие без вести

Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 11:56

Семь военнослужащих погибли во время схода лавины в Жамбылской области, передает
корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

«17
февраля в 13.15 в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от
егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 километрах от села Алатау, в
ущелье Коксай произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие.
Незамедлительно к месту происшествия направлены спасательные подразделения,
которые сейчас находятся в пути и в скором времени уже прибудут — 75 человек и
семь единиц техники. Расстояние от города Тараза более 110 километров», -
сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД
Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Также на месте
поисково-спасательные работы проводят более 60 человек военнослужащих в/ч 91678
и бригады скорой медицинской помощи. На данный момент спасено десять человек.
Они осматриваются врачами. На месте обнаружены семь тел погибших.

В департаменте по ЧС Жамбылской области открыта горячая линия для информационной
поддержки — 8 (726) 251 41 67.

Ранее стало известно, что во время занятий
по боевой подготовке в Жамбылской области сошла снежная лавина. «В ходе плановых
занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в
ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины.
Совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК ведутся
поисково-спасательные работы. В Региональном командовании «Юг» создан
оперативный штаб во главе с командующим. Более подробная информация и о ходе
проводимых работ будет сообщено дополнительно», — сообщалось ранее.

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