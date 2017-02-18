Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 11:56

Семь военнослужащих погибли во время схода лавины в Жамбылской области, передает

корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

«17

февраля в 13.15 в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от

егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 километрах от села Алатау, в

ущелье Коксай произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие.

Незамедлительно к месту происшествия направлены спасательные подразделения,

которые сейчас находятся в пути и в скором времени уже прибудут — 75 человек и

семь единиц техники. Расстояние от города Тараза более 110 километров», -

сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД

Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Также на месте

поисково-спасательные работы проводят более 60 человек военнослужащих в/ч 91678

и бригады скорой медицинской помощи. На данный момент спасено десять человек.

Они осматриваются врачами. На месте обнаружены семь тел погибших.

В департаменте по ЧС Жамбылской области открыта горячая линия для информационной

поддержки — 8 (726) 251 41 67.

Ранее стало известно, что во время занятий

по боевой подготовке в Жамбылской области сошла снежная лавина. «В ходе плановых

занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в

ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины.

Совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК ведутся

поисково-спасательные работы. В Региональном командовании «Юг» создан

оперативный штаб во главе с командующим. Более подробная информация и о ходе

проводимых работ будет сообщено дополнительно», — сообщалось ранее.