Озвучены имена павлодарских полицейских, подставившихся под КамАЗ ради спасения детей
Мурат Нурсеитов и Баянбек Жунусов.
В Павлодарской области задержан водитель КамАЗа, въехавший в полицейское авто
Еще одно ДТП случилось на трассе, где водитель КамАЗа въехал в полицейское авто
Стали известны имена полицейских, подставившихся под КамАЗ, чтобы спасти детей в Павлодарской области.
Мурат Нурсеитов. Старший сержант полиции.
Мурат Нурсеитов был за рулем служебного автомобиля. Сейчас он находится в отделении реанимации.
Известно, что у него есть трое детей.
Жунусов Баянбек. Старший сержант полиции.
Как сообщили в ДВД Павлодарской области, Баянбек Жунусов получил телесные повреждения. От госпитализации отказался.
Напомним, сотрудники полиции ОВД Баянаульского района Павлодарской на служебной автомашине Lada Granta сопровождали школьный автобус с детьми. Они направлялись на лыжные соревнования в Павлодар. В результате ДТП полицейский с различными травмами госпитализирован в больницу Павлодара. Известно, что в момент инцидента в автобусе находилось 18 детей и четверо сопровождавших их воспитателя. Отметим, что дети и воспитатели не пострадали.
В данный момент состояние пострадавшего 39-летнего сотрудника полиции медики оценивают как тяжелое. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится досудебное расследование.