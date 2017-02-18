Атамбаев встретился в Мюнхене с Соросом
Автор: Админ . 18.02.2017 11:20
Президент Алмазбек Атамбаев 17 февраля встретился с основателем Института открытого общества Джорджем Соросом в рамках рабочего визита в город Мюнхен (Германия).
Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи были обсуждены вопросы деятельности фонда «Сорос» в Кыргызстане, в том числе ход реализации программ, направленных на поддержку реформ в культурно-гуманитарной и социально-экономической сферах.
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