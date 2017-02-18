Это — абсурд, — Атамбаев отвергает предположение, что Путин укажет кандидата в президенты КР

Автор: Админ . 18.02.2017 11:19

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев  во время интервью телеканалу «Евроньюс» рассказал о ходе подготовки к президентским выборам в Кыргызстане. Во время беседы А.Атамбаева попросили прокомментировать информацию о том, что во время предстоящего визита в Кыргызстан президент России Владимир Путин может указать кандидата в президенты КР, удобного Кремлю. «Это – абсурд. Это те политики, которые в свое время довели нашу страну до такого абсурдного состояния. Да, было такое время, когда страна полностью зависела от всех соседей, когда стране любая соседняя республика могла выключить и газ, и свет и так далее. Мы – совершенно другая сегодня страна. И, конечно, В.Путин едет совершенно не для этого.

У нас есть вопросы, которые надо обсудить, есть вопросы двусторонние. А решать, кто будет президентом Кыргызстана, будет не Москва, не Вашингтон, сами граждане Кыргызстана будет решать. Поверьте мне, у нас другая страна и другие люди, свои проблемы мы решаем сами», — сказал А.Атамбаев.

Визит В.Путина в Кыргызстан ожидается в конце февраля 2017 года.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 19 ноября 2017 года.

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