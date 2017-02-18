С кем КР объединяться, если не с ЕАЭС, с Афганистаном, что ли? — А.Атамбаев

Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 11:16
Кыргызстану надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать с соседями, сказал в интервью каналу Euronews президент КР Алмазбек Атамбаев о вступлении республики в Евразийский экономический союз. «Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада – это плохая вещь. Если нам предложат альтернативу, куда нам вступать. В Афганистан, что ли?
Пожалуйста, мы готовы и сегодня вступить в Евросоюз. Я предлагал это, но мне открыто сказали: у нас нет общих границ. Тогда что ж вы нам предлагаете? У нас 6 миллионов человек. Замкнуться и жить как в джунглях, что ли? Мы должны развиваться, нам нужен рынок», — заявил глава государства. На вопрос, отражает ли союз только интересы России, он ответил, что может так быть, но сегодня, по его мнению, этот союз выгоден и Кыргызстану.

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