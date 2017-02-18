Политики хотят создать единую армию ЕС
Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 11:14
Европейский парламент поддержал предложение о создании единой континентальной
армии. Такое решение было принято на заседании, состоявшемся вечером в четверг,
16 февраля. За резолюцию проголосовали 283 евродепутата, против — 269, еще 83
человека воздержались.
Документ был предложен бывшим премьер-министром
Бельгии Ги Верхофстадтом, который в настоящий момент отвечает за переговоры по
выходу Великобритании из Евросоюза. В резолюции, помимо создания единой армии,
речь идет об усилении централизации объединения и создании поста министра
финансов ЕС.
Выступая в парламенте, Верхофстадт заявил, что резолюция
направлена против националистов-протекционистов, которые расшатывают организацию
и ведут к ее распаду. Вооруженные силы помогут Евросоюзу стать крепче.
http://maxala.org/anonimno/49638-politiki-hotyat-sozdat-edinuyu-armiyu-es.html
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