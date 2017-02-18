Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 11:14

Европейский парламент поддержал предложение о создании единой континентальной

армии. Такое решение было принято на заседании, состоявшемся вечером в четверг,

16 февраля. За резолюцию проголосовали 283 евродепутата, против — 269, еще 83

человека воздержались.

Документ был предложен бывшим премьер-министром

Бельгии Ги Верхофстадтом, который в настоящий момент отвечает за переговоры по

выходу Великобритании из Евросоюза. В резолюции, помимо создания единой армии,

речь идет об усилении централизации объединения и создании поста министра

финансов ЕС.

Выступая в парламенте, Верхофстадт заявил, что резолюция

направлена против националистов-протекционистов, которые расшатывают организацию

и ведут к ее распаду. Вооруженные силы помогут Евросоюзу стать крепче.

http://maxala.org/anonimno/49638-politiki-hotyat-sozdat-edinuyu-armiyu-es.html