Деньги в долг. Особенности кредитования трудовых мигрантов в России Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 11:13 Берут займы трудовые мигранты чаще всего для отправки денег на родину оставшимся

там родственникам на покупку жилья, скота, проведение там мероприятий, в том

числе свадебных, на лечение, покупку авиабилетов родственникам, которые хотят

прилететь в Россию на работу и даже на оплату патентов. Кроме того, мигрант

может прилететь в Москву уже с долгом, который он взял, например, на покупку

авиабилета. Ему надо вернуть эти деньги, а тут выясняется, что перед устройством

на работу надо еще и получить патент и ежемесячно его оплачивать. http://maxala.org/glavnaya/49636-dengi-v-dolg-osobennosti-kreditovaniya-trudovyh-migrantov-v-rossii.html Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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