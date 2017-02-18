Деньги в долг. Особенности кредитования трудовых мигрантов в России
Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 11:13
Берут займы трудовые мигранты чаще всего для отправки денег на родину оставшимся
там родственникам на покупку жилья, скота, проведение там мероприятий, в том
числе свадебных, на лечение, покупку авиабилетов родственникам, которые хотят
прилететь в Россию на работу и даже на оплату патентов. Кроме того, мигрант
может прилететь в Москву уже с долгом, который он взял, например, на покупку
авиабилета. Ему надо вернуть эти деньги, а тут выясняется, что перед устройством
на работу надо еще и получить патент и ежемесячно его оплачивать.
http://maxala.org/glavnaya/49636-dengi-v-dolg-osobennosti-kreditovaniya-trudovyh-migrantov-v-rossii.html
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