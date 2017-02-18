Российские ученые сумели затормозить старение организма

Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 11:09

В ходе эксперимента биологи МГУ сумели продлить жизнь мышам на 15%.

Биологи из МГУ имени Ломоносова создали препарат, который позволяет замедлить процесс старения живых клеток. Эффективность полученного средства успешно проверена в ходе эксперимента на мышах. Жизнь животных из экспериментальной группы в среднем продлилась на 45 дней, то есть на 15%.

Сотворившим чудо фактором стала молекула SkQ1, которую открыла команда декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, академика Владимира Скулачева. Молекула является сильным антиоксидантом, который, попадая внутрь клетки, уничтожает молекулы, вызывающие окисление. Тем самым SkQ1 препятствует распаду стенок митохондрии, представляющей собой важнейший элемент энергообмена в клетке. SkQ1 укрепляет ее, позволяя дольше жить и работать.

Для эксперимента ученые выбрали группу мышей, предрасположенных к мутациям ДНК митохондрий. Вместо обычных двух-трех лет такие мыши живут до 290 дней. В ходе опыта половине животных в пищу добавляли SkQ1. В итоге признаки старения у них стали заметны на 40-45 дней позже, чем у контрольной группы. Прожили экспериментальные мыши в среднем 335 дней вместо 390.

Команда академика Скулачева работает над препаратом на основе SkQ1. Замедляющее старение средство может появиться в продаже через 2-3 года.

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