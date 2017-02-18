Подросток из Татарстана на уроке застрелил одноклассника из пневматического пистолета

Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 11:08

В Казани врачи неделю боролись за жизнь старшеклассника, но после двух операций он умер.

11 февраля 14-летний школьник из Нижнекамска прямо на уроке выстрелил в своего одноклассника из пневматического пистолета. Как сообщили в СУ СК по Татарстану, пуля попала в глаз 15-летнему подростку. Учителя вызвали скорую, пострадавшего ученика срочно госпитализировали.

- Подросток в тяжелом состоянии был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу. Он перенес две операции, но, несмотря на усилия медиков, скончался 17 февраля, — рассказали представители СК.

Сейчас следователи опрашивают учеников, учителей и родителей, чтобы выяснить все обстоятельства данной трагедии. Им также предстоит провести ряд экспертиз. По предварительным данным, парень, выстреливший в одноклассника, дал пистолет на хранение своему знакомому – тоже учащемуся этой школы. Тот принес его на занятия и отдал. Незадолго до окончания урока подозреваемый навел дуло на сидящего рядом одноклассника и выстрелил.

Специалистам предстоит выяснить, как оружие, пусть и пневматическое, оказалось в руках несовершеннолетнего. Возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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