Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 11:06

Недавнее заявление президента США огорошило всех. Представитель Белого дома рассказал, что Дональд Трамп ожидает от Москвы передачи Крыма в состав Украины. Также было объявлено, что действующие санкции в ближайшее время не будут отменены. В Киеве это известие встретили с оптимизмом. Эксперты, в свою очередь, советуют украинскому правительству не радоваться раньше времени. Мнением на этот счёт поделился эксперт Сергей Простаков. Специалист рассказал, что заявление Белого дома о необходимости возврата полуострова в состав Украины свидетельствует лишь о том, что Дональд Трамп ищет рычаг давления на Москву. По мнению Простакова, в данный момент не существует способов отнять Крым у России.

По этой причине полуостров может лишь исполнять роль предмета давления Вашингтона на Кремль. Интересы Украины Трампа не интересуют, считает эксперт. Трамп не отказывается от институциональных мер против России по крымскому вопросу, но постоянно говорит о необходимости сближения с Россией.

Да, прозвучавшее заявление весьма однозначно. Однако Крыму и России не станет хуже от этой позиции, так или иначе мы всегда говорили о том, что санкции надолго и к ним надо привыкнуть. Политический и военный эксперт заметил, что заявление пресс-секретаря Порошенко в очередной раз показывает некомпетентность и самоуверенность киевских властей. Они являлись ставленниками предыдущих американских властей, и их нахождение на своих постах полностью зависело от того, насколько эффективно, по мнению Вашингтона, они оказывали давление на Россию. И сейчас их положение крайне ненадежное. Комментируя откровенную радость Киева, Сергей Простаков отметил, что выглядит она совершенно неоправданной, а будущее украинской власти – достаточно туманным. «Россия является не стороной, а гарантом выполнения минских соглашений, в отличие от Украины. Киев же всеми силами и способами оттягивает их реализацию, не выполнив пока ни одного из их пунктов.

При этом свой саботаж украинские политики обосновывают мифическим противодействием России и срывом договоренностей со стороны республик Донбасса, что также является ничем не обоснованным обвинением. Россия действительно обладает множеством инструментов давления на Украину, которые она даже пока не пыталась задействовать. И с этой точки зрения слова Спайсера можно толковать по-разному, несмотря на обозначение жесткой позиции администрации США к нашей стране. В текущей ситуации со скандалами вокруг отношений окружения Дональда Трампа и России иных заявлений от официального Вашингтона ожидать трудно», — пояснил Сергей Простаков.

Ранее политолог Виктор Олевич высказал газете «Известия» мнение о том, что уход Майкла Флинна с поста советника президента США по национальной безопасности — слабость перед массированным давлением оппозиции на Дональда Трампа. Как отмечает Газета.Ru, ранее управляющий директор группы Kissinger Associates Inc., в прошлом высокопоставленный сотрудник администрации президента Джорджа Буша-младшего Том Грэм в комментарии изданию утверждал, что Крым никогда не сможет вновь оказаться в составе Украины. При этом, по его мнению, России необходимо добиться легитимизации ситуации.

«Возможно, это компенсация за потерю собственности украинской стороной. Возможно — проявить креативный подход к ресурсам в акватории Крыма с возможностью совместной добычи энергоресурсов», — говорил Грэм.Специалист рассказал, что заявление Белого дома о необходимости возврата полуострова в состав Украины свидетельствует лишь о том, что Дональд Трамп ищет рычаг давления на Москву. По мнению Простакова, в данный момент не существует способов отнять Крым у России. По этой причине полуостров может лишь исполнять роль предмета давления Вашингтона на Кремль. Интересы Украины Трампа не интересуют, считает эксперт. Трамп не отказывается от институциональных мер против России по крымскому вопросу, но постоянно говорит о необходимости сближения с Россией. Да, прозвучавшее заявление весьма однозначно.

Однако Крыму и России не станет хуже от этой позиции, так или иначе мы всегда говорили о том, что санкции надолго и к ним надо привыкнуть. Политический и военный эксперт заметил, что заявление пресс-секретаря Порошенко в очередной раз показывает некомпетентность и самоуверенность киевских властей. Они являлись ставленниками предыдущих американских властей, и их нахождениена своих постах полностью зависело от того, насколько эффективно, по мнению Вашингтона, они оказывали давление на Россию. И сейчас их положение крайне ненадежное.

Комментируя откровенную радость Киева, Сергей Простаков отметил, что выглядит она совершенно неоправданной, а будущее украинской власти – достаточно туманным.

Источник: riafan.ru