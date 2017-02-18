Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 11:03

Первый конфликт Владимира Путина и Дональда Трампа всё чаще обсуждается в Сети. Ранее стало известно, что президенты не нашли общий язык в теме о ядерном оружии. Глава РФ высказался за продление соглашения о сокращении стратегических ядерных вооружений, которое было подписано Обамой и Медведевым. Однако Трамп на предложение отреагировал крайне негативно. О причинах резкого ответа главы США в СМИ рассказали следующее.

На предложение Владимира Путина продлить действие договора Трамп заявил, что, он является «одной из нескольких плохих сделок», которые заключил бывший президент США. Информацию о словах нынешнего главы Соединенных Штатов опубликовал Reuters. В СМИ данное предложение Путина считают парадоксом, так как во время предвыборной кампании Дональд Трамп не раз говорил о необходимости расторжения крайне невыгодного для США договора.

Упоминая о соглашении, новый хозяин Белого дома заявлял, что Владимир Путин попросту перехитрил Барака Обаму. Выходить на переговоры с таким уровнем подготовки, предлагая продлить документ, который Трамп хотел отменить, — как минимум непрофессионально, однако многие всё же считают, что все это намеренный слив не обязательно правдивой информации.

Источник: mignews.com.ua