Банда несовершеннолетних грабила граждан КНР в Бишкеке

Автор: Админ . 17.02.2017 19:44

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД Свердловского района задержали группу за ряд разбойных нападений на граждан КНР. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 29 января 2017 года примерно в 17.20 пятеро неизвестных лиц азиатской внешности в компьютерном клубе «Денди» в микрорайоне «Восток-5» города Бишкека, угрожая пистолетом неустановленной марки и физической расправой, напали на посетителей и завладели сотовыми телефонами стоимостью 26 тысяч сомов, а также наручными часами за $350. После этого скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту при проведении комплексных оперативно-разыскных мероприятий задержаны:

Т. у Д., 1997 года рождения, уроженец Иссык-Кульской области. Ранее неоднократно судим.

16-летний А. А. Ж., уроженец Иссык-Кульской области. Ранее судим.

16-летний К. Б. Э., уроженец Джалал-Абадской области.

16-летний У.А.Т., уроженец Джалал-Абадской области.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия относительно их причастности к другим аналогичным преступлениям.

Пострадавших от данных преступников просят обращаться в УВД Свердловского района города Бишкека в кабинет № 17, телефон: 0(550)102–579.

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