МВФ отмечает, что несмотря на отставание налоговых поступлений от прогноза, дефицит бюджета Кыргызстана в 2016 году удалось удержать на уровне 4,5% ВВП вследствие ограничения расходов на неприоритетные статьи и переноса этапов некоторых инвестиционных проектов. Стране следует продолжать меры консолидации, чтобы обеспечить выполнение целевого показателя бюджетного дефицита в 3 процента ВВП на 2017 год.

По словам главы миссии Эдварда Джемайеля, важно продолжать осуществление объявленных в прошлом году мер в области доходов и расходов, включая отмену освобождения от НДС на муку, рационализацию фонда оплаты труда в государственном секторе и оптимизацию расходов на товары и услуги.

«Разработка убедительного и прозрачного бюджетного правила будет способствовать поддержанию фискальной дисциплины», — считает он.

Глава миссии МВФ отмечает, что на фоне ослабления внешнеэкономического давления экономические показатели страны улучшились, но темпы восстановления остаются невысокими.