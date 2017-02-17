Оставить в паспорте пятую графу в текстовом виде предлагает фракция «Бир Бол»

Автор: Админ . 17.02.2017 18:01

Парламентская фракция «Бир Бол» предлагает оставить графу «Этническая принадлежность» в паспорте гражданина. Об этом сегодня на ее заседании сообщил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, сведения об этнической принадлежности (по желанию заявителя) согласно проекту в идентификационной карте гражданина КР образца 2017 года содержатся только в машиносчитывающем виде, в текстовом виде их нет.

«Учитывая, что многие граждане Кыргызстана выражают желание оставить графу «этническая принадлежность» в паспорте, а также в целях защиты права граждан на самоидентификацию считаем целесообразным предложить правительству оставить ее и в текстовом виде в идентификационной карте», — сообщил депутат Акылбек Жапаров.

Напомним, Министерство юстиции разработало и вынесло на общественное обсуждение проект закона «О паспорте гражданина КР образца 2004 года (ID-карта) и идентификационной карте — паспорте гражданина КР образца 2017 года (ID-карта)».

В документе сказано, что новые паспорта со встроенным электронным чипом будут содержать в себе информацию в текстовом, машиносчитываемом и электронном виде.

Согласно проекту в текстовом виде будут содержаться фамилия, имя и отчество, пол, гражданство, дата рождения, номер документа, дата выдачи, срок действия, персональный идентификационный номер, название органа, выдавшего документ, и его код, а также подпись владельца, изображение лица владельца в цифровом формате, штрих-коды персонального идентификационного номера и номера документа;

— в машиносчитываемом виде: машиносчитываемая зона;

— на электронном чипе: информация о биометрических данных, этническая принадлежность, место рождения, адрес, семейное положение, ключи электронно-цифровой подписи, реализованные на базе криптографических алгоритмов по стандартам ГОСТа.

Один комментарий на “Оставить в паспорте пятую графу в текстовом виде предлагает фракция «Бир Бол»”

  1. Саба:
    17.02.2017 в 20:45

    Не рой другому яму…

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