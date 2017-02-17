Против депутата Алмамбета Шыкмаматова возбуждено уголовное дело

Автор: Админ . 17.02.2017 18:00

Депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Кыргызстана. Об этом сообщает главный надзорный орган страны.

Уточняется, что вместе с депутатом к уголовной ответственности намерены привлечь и чиновников Счетной палаты.

Всем им инкриминируются коррупция и служебный подлог.

«Уголовное дело возбуждено по поступившим из ГКНБ материалам, выделенным из расследуемого уголовного дела, по фактам злоупотребления служебным положением работниками Счетной палаты», — уточняют в ГП КР.

Установлено, что 20 сентября 2011 года председателем Счетной палаты Сабырбеком Молдокуловым был издан приказ о создании тендерной комиссии по закупке служебных легковых автомобилей. В нарушение требований Закона «О государственных закупках» фактически тендер проведен не был. Аудиторы Счетной палаты сами нашли и выбрали себе автомашины, которые продавали частные лица», — информирует ГП КР.

Согласно предварительному сговору между вышеуказанными членами тендерной комиссии, закупка оформлена путем составления фиктивных документов.

По версии следствия, по предварительной договоренности председателя тендерной комиссии Ж. Иманалиева и члена комиссии Алмамбета Шыкмаматова с директором ОсОО «Би Стар» А. Юкселем были составлены фиктивные договоры о покупке у частных лиц пяти автомашин марки «Мерседес-Бенц»Е-класса подставным ОсОО «Барат Люкс».

Затем были составлены фиктивные документы о якобы проведенном 5 октября 2011 года тендере, где участвовали две компании — ОсОО «Би Стар» с ценой заявки в размере 4 миллионов 265 тысяч сомов и ОсОО «Барат Люкс» с заявкой на сумму 3 миллиона 368 тысяч 831 сом, с которой и заключен договор.

В ГП отмечают, что Шыкмаматов, преследуя личную корыстную цель, также инициировал включение в тендерную заявку ОсОО «Барат Люкс» по завышенной стоимости автомашины своей супруги Турдакуновой. «Мерседес-Бенц» Е320, 2000 года выпуска в комплектации «Элеганс», оценена в 14 тысяч 637 долларов США.

Согласно заключению эксперта ОсОО «Азия-Оценка», рыночная стоимость аналогичной автомашины в удовлетворительном состоянии на октябрь 2011 года составляла около 10 тысяч долларов США.

Расследование уголовного дела поручено ГКНБ.

Комментарии (3) на “Против депутата Алмамбета Шыкмаматова возбуждено уголовное дело”

  1. Земля:
    17.02.2017 в 18:12

    Пересадить всех!

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    • здешний:
      17.02.2017 в 19:45

      Забыли добавить «на кол». А по сути отряхнется и пойдет дальше творить «праведные» дела. У нас не сажают они же памятники.

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  2. Штирлиц:
    17.02.2017 в 21:09

    Ну как под копирку. Салянова с машинами крутила с мужем. Этот с женкой своей крутил с машиной. Заразная блин болезнь, а скорее учатся друг у друга как гундосов накручивать.
    Вот гундосы, то мы с Вами, дорогие законопослушные граждане страны

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