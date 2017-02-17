Нота МИД Кыргызстана вручена по ДТП с участием авто российского посольства

Автор: Админ . 17.02.2017 17:59

В Министерство иностранных дел Кыргызстана приглашен временный поверенный в делах Российской Федерации в КР Алексей Мзареулов.

Его вызвали в связи с произошедшим 16 февраля дорожно-транспортным происшествием с участием автомашины посольства РФ в КР, совершившей столкновение с грузовой автомашиной марки «Мерседес», водитель которой скончался от полученных травм.

В ходе встречи российской стороне вручена нота МИД КР относительно необходимости оказать всемерное содействие кыргызским правоохранительным органам в расследовании ДТП, включая обеспечение личного присутствия участника ДТП.

Представитель Посольства РФ выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего, отметив, что они находятся в постоянном контакте с ними, и информировал, что по расследованию указанного ДТП идет тесное взаимодействие с правоохранительными органами КР.

Комментарии (2) на “Нота МИД Кыргызстана вручена по ДТП с участием авто российского посольства”

  1. Саба:
    17.02.2017 в 20:40

    Око за око, зуб за зуб….
    А ноте-р-дам для дам и там дам и здесь и везде дам.

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  2. Аноним:
    17.02.2017 в 20:57

    из-за какого-то пустяка нота и вызов дипломата? совсем обалдели что-ли? показуха настоящая.

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