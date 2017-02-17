В Мюнхене открывается международная конференция по безопасности, в которой участвует А.Атамбаев Автор: Админ . 17.02.2017 15:11 В Баварии сегодня открывается 53-я Мюнхенская конференция по безопасности. Участниками конференции, которая закончится в воскресенье, 19 февраля, станут более 30 глав государств и правительств, а также более 80 министров обороны и иностранных дел. Известно, что в конференции примут участие канцлер Германии Ангела Меркель, вице-президент США Майкл Пенс, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, глава Евросовета Дональд Туск. Известно также, что в форуме примут участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Афганистана Ашраф Гани, президенты Украины Петр Порошенко и Польши Анджей Дуда, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, главы МИД Франции и Великобритании Жан-Марк Эйро и Борис Джонсон, премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, а также премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Всего в конференции примут участие 500 политиков самого высокого уровня. Форум пройдет в Мюнхене в фешенебельном отеле Bayerischer Hof в условиях повышенных мер безопасности. Район в центре города рядом с гостиницей по традиции полностью оцепят сотрудники правоохранительных органов. Безопасность будут обеспечивать до 4 тыс. полицейских. Различные организации антиглобалистов и пацифистов планируют провести акции протеста. По их мнению, форум не имеет ничего общего с инициативами по установлению мира и не способствует решению конфликтов. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев совершает турне по Европе и уже встретился в Брюсселе с королем Бельгии Филиппом, Председателем Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером, главой Европейского совета Дональдом Туском, с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини. Во время визита в Германию он примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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