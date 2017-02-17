Город Баткен будет передвинут в другое место, — полпред А.Халмурзаев Автор: АКИpress . 17.02.2017 15:09 Turmush - Город Баткен будет передвинут в другое место, сообщил полпред в области Абиш Халмурзаев. По его словам, для постройки нового города выделено 100 гектаров земли в сельском округе Кара-Булак. Там будут построены здания областной, районных и городской госадминистраций. Сейчас ведутся соответствующие работы в рамках утвержденного плана, отметил полпред. Город Баткен является центром одноименной области и района. Своему рождению город обязан приданию статуса административного центра в 2000 году. Село Баткен было образовано в апреле 1934 года как районный центр одноименного Баткенского района. В 1999 году была образована Баткенская область с административным центром – городом Баткен. В 2000 году Баткену придан статус города районного подчинения. Город Баткен расположен почти в центре области и граничит с севера Кара-Бакским айыл окмоту, с юга — Кара-Булакским айыл окмоту, с востока — Даринским айыл окмоту, с запада — Самаркандекским айыл окмоту. Город расположен на высоте 1036 метров над уровнем моря. Лето жаркое и засушливое, зима относительно холодная. Длительность зимних дней около 100. Общая площадь города составляет 5180 га. Собственная территория города (без учета приусадебных участков) составляет 1143 га. Сельскохозяйственные угодья города составляют 4037 гектаров, в том числе 1106 га – земли крестьянских хозяйств, из них орошаемых – 918 га; земли ФПС – 393 гектаров, в том числе орошаемых – 316 га; земли подсобных хозяйств – 27 га (орошаемые); приусадебные участки горожан – 111 га (орошаемые) и 2400 гектаров пастбищ.По административно – территориальному устройству город разделен на 6 кварталов – Аэропорт, Базар-Башы, Булак-Башы, Келечек, Кызыл-Дон, Кызыл-Жол. В городе проживают представители 14 национальностей и народностей. Абсолютное большинство населения города – кыргызы — около 99,5% от общего количества проживающих. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья Следующая статья »





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.4436 Евро 73.8880 Российский рубль 1.1801 Казахский тенге 0.2145