ГСБЭП задержала автомашину, которая поставляла мертвечину в колбасный цех Бишкека

Автор: Админ . 17.02.2017 15:08
Сотрудники  управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями по городу Бишкек совместно с сотрудниками прокуратуры города Бишкек и УВД Ленинского района в рамках возбужденного уголовного дела  14 февраля 2017 года примерно в 9 часов 20 минут зафиксировали погрузку 3-х туш КРС в грузовую автомашину, которая в свою очередь проследовала в с.Ново-Павловка, передает пресс-служба ГСБЭП.
Примерно в 9 часов 50 минут была осуществлена доставка 3-х туш  КРС в один из колбасных цехов, в последствии чего задержана. Согласно акту ветврача, мясная продукция имеет характерные признаки мертвечины.  14 февраля 2017 года в 21.40 часов сотрудниками УГСБЭП по г.Бишкек в служебном кабинете оперуполномоченного УГСБЭП при даче взятки вознаграждения в сумме 30 000 сомов за возврат изъятых туш КРС и положительное решение в его пользу, был задержан гражданин И.Т.

Один комментарий на “ГСБЭП задержала автомашину, которая поставляла мертвечину в колбасный цех Бишкека”

  1. покупатель:
    17.02.2017 в 16:22

    Дайте более подробную информацию о колбасном цехе, кому принадлежит, сколько бы веревочка не вилась, а конец всегда придет. С тех пор как журналисты КТРК обнаружили подпольный рынок, прошло много времени, все это время мы покупали колбасу из мяса мертвых животных. Теперь может быть УГ СБЭП расставит точки в этом деле.

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