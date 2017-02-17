|
|
ГСБЭП задержала автомашину, которая поставляла мертвечину в колбасный цех Бишкека
Автор: Админ . 17.02.2017 15:08
Сотрудники управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями по городу Бишкек совместно с сотрудниками прокуратуры города Бишкек и УВД Ленинского района в рамках возбужденного уголовного дела 14 февраля 2017 года примерно в 9 часов 20 минут зафиксировали погрузку 3-х туш КРС в грузовую автомашину, которая в свою очередь проследовала в с.Ново-Павловка, передает пресс-служба ГСБЭП.
Примерно в 9 часов 50 минут была осуществлена доставка 3-х туш КРС в один из колбасных цехов, в последствии чего задержана. Согласно акту ветврача, мясная продукция имеет характерные признаки мертвечины. 14 февраля 2017 года в 21.40 часов сотрудниками УГСБЭП по г.Бишкек в служебном кабинете оперуполномоченного УГСБЭП при даче взятки вознаграждения в сумме 30 000 сомов за возврат изъятых туш КРС и положительное решение в его пользу, был задержан гражданин И.Т.
Один комментарий на “ГСБЭП задержала автомашину, которая поставляла мертвечину в колбасный цех Бишкека”
Оставить комментарий
РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.
|
Дайте более подробную информацию о колбасном цехе, кому принадлежит, сколько бы веревочка не вилась, а конец всегда придет. С тех пор как журналисты КТРК обнаружили подпольный рынок, прошло много времени, все это время мы покупали колбасу из мяса мертвых животных. Теперь может быть УГ СБЭП расставит точки в этом деле.