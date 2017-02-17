ГСБЭП задержала автомашину, которая поставляла мертвечину в колбасный цех Бишкека Автор: Админ . 17.02.2017 15:08 Сотрудники управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями по городу Бишкек совместно с сотрудниками прокуратуры города Бишкек и УВД Ленинского района в рамках возбужденного уголовного дела 14 февраля 2017 года примерно в 9 часов 20 минут зафиксировали погрузку 3-х туш КРС в грузовую автомашину, которая в свою очередь проследовала в с.Ново-Павловка, передает пресс-служба ГСБЭП. Примерно в 9 часов 50 минут была осуществлена доставка 3-х туш КРС в один из колбасных цехов, в последствии чего задержана. Согласно акту ветврача, мясная продукция имеет характерные признаки мертвечины. 14 февраля 2017 года в 21.40 часов сотрудниками УГСБЭП по г.Бишкек в служебном кабинете оперуполномоченного УГСБЭП при даче взятки вознаграждения в сумме 30 000 сомов за возврат изъятых туш КРС и положительное решение в его пользу, был задержан гражданин И.Т. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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