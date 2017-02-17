Автор: По материалам СМИ. 17.02.2017 15:06

Во Дворце Рухыет состоялась торжественная церемония инаугурации вновь избранного президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Как сообщает пресс-служба туркменского лидера, вступив в должность, глава государства выступил перед собравшимися, обозначив основные положения внутренней и внешней политики страны на ближайшие семь лет.

«Я твёрдо убеждён в том, что вместе с родным народом, вместе со всеми вами, уважаемые соотечественники, мы самоотверженным трудом успешно решим поставленные задачи и превратим наше Отечество в одно из процветающих государств мира», — сказал президент Туркменистана, ещё раз выразив искреннюю признательность всем избирателям, принявшим активное участие в выборах. «Избранный лидер заверил, что отдаст все свои силы, знания, опыт и способности, чтобы оправдать доверие соотечественников. Я твёрдо верю, в свой родной народ, — заявил глава государства, — в его огромный творческий потенциал, в его неиссякаемые возможности, в его счастливое и светлое будущее». После этого президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в соответствии с Конституцией Туркменистана подписал Постановление о сдаче членами кабинета министров Туркменистана своих полномочий. До утверждения нового состава правительства его членам поручено исполнять свои обязанности.

В завершение церемонии инаугурации под звуки торжественного марша воины почётного караула вынесли из зала Государственный флаг Туркменистана, штандарт Президента Туркменистана, Конституцию Туркменистана и священный Коран, которые перенесены в президентский Дворцовый комплекс «Огузхан». Напомним, 12 Февраля действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран главой государства на третий срок, набрав по результатам голосования не менее 97% голосов избирателей. Бердымухамедов занимает пост президента Туркменистана с 2007 года. По информации ЦИК страны, явка на выборы составила 97,72%.