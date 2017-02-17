ОАО «Северэлектро» рассмотрело около 700 заявлений абонентов, сомневающихся в правильной работе «умных» счетчиков. Об говорится в сообщении пресс-службы компании. По данным ведомства, в ОАО «Северэлектро» в начале февраля поступило около 700 заявлений абонентов в связи с высокими счетами за электроэнергию. В том числе 282 в энергосбыт города Бишкек, 145 в службу сбыта Аламединского района , 101 в Ысык-Атинский РЭС и 172 заявления в другие РЭСы Чуйской области. Согласно заключению специалистов, все проверенные приборы учета работают исправно, в требуемом классе точности. Таким, образом, по результатам комиссионного рассмотрения высокие счета за электроэнергию были обусловлены: -увеличением потребления электроэнергии. По сравнению с ноябрьским потреблением, в декабре абоненты ОАО «Северэлектро» использовали на 11% больше электроэнергии, увеличение потребления электроэнергии на 4,3% зафиксировано и в январе месяце; — прекращением передачи данных сотовым оператором SapatCom. Названным оператором в декабре месяце 2016 года не была обеспечена передача данных с порядка 10% концентраторов (устройств сбора и передачи данных).

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«Из-за не поступления сигнала по каналам связи SapatCom некоторой части абонентов расчет за потребленную электроэнергию был произведен по потреблению в ноябре. Соответственно, зафиксированный счетчиком объем электроэнергии не был в полной мере отражен в счете за декабрь. После снятия фактических показаний в январе месяце абонентам был произведен расчет с учетом недовыставленной в декабре месяце суммы», — отметили в ведомстве. После полученных разъяснений 593 обративших абонентов произвели оплату (некоторая часть по соглашению с территориальными службами сбыта производит оплату частями); на рассмотрении находится 36 заявлений и 59 абонентов выразили несогласие с начисленной суммой. Приборы учета абонентов, несогласных с заключением комиссии направляются в измерительную лабораторию службы метрологии и автоматики ОАО «Северэлектро» или в Бишкекский центр испытаний, сертификации и метрологии (Госстандарт).