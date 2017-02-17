Автор: ИА «24.kg» . 17.02.2017 15:00

В дорожно-транспортном происшествии с машиной российского посольства погиб водитель микроавтобуса, 1955 года рождения. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Накануне около 16.00 автомобиль марки «Тойота Прадо» с дипломатическими номерами, принадлежащими посольству России, столкнулся с грузовым авто «Мерседес-Бенц Спринтер» по дороге в аэропорт «Манас».

В машине находились два сотрудника посольства. По предварительным данным, один из автомобилей проехал перекресток на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. Обоих водителей госпитализировали.

Одного из них доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, другого — в Национальный госпиталь.

«Последнему поставили диагноз: открытая черепно-мозговая травма, перелом височно-лобной части. Врачи прооперировали его в срочном порядке, но, к сожалению, он скончался. Работник посольства остается в БНИЦТО, у него серьезных травм нет», — проинформировали в Минздраве.

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«Репортер» — Пользователь Youtube поделился видео ДТП, произошедшего 16 февраля на улице Фучика, с участием автомашины посольства России в Кыргызстане.

На видео видно, что автомашина посольства России летела на красный сигнал светофора.

Машина марки «Тойота Прадо» с дипломатическими номерами D 04 06 на перекрестке столкнулась с грузовым «Мерседесом Спринтером».

Оба водителя были доставлены в больницу.