Автор: ИА «24.kg» . 17.02.2017 13:33

«Многие руководители больниц в Бишкеке так приросли к своим креслам, что порой путают служебный кабинет и домашний очаг», — заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» глава столичного Департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров.

По его словам, многие директора медицинских организаций сидят на руководящих должностях минимум 7–15, а то и 20 лет.

«Этих руководителей надо привести в чувство. По статистике самая большая эффективность у руководителя бывает в первые два-три года работы. Потом он начинает привыкать к этой обстановке, и ничего нового, современного, передового в деятельности этой организации не вводится. Поэтому они не принимают никаких мер, чтобы оставить свой след», — сказал Кубанычбек Кулбатыров.

«Многие руководители, чувствуя свою безнаказанность, особенно охамевшие, оборзевшие, делают свои выпады. Они пользуются телефонным правом, знакомых привлекают. Поэтому я и начал реформы», — добавил глава департамента.