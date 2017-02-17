Глава столичного департамента назвал некоторых директоров больниц охамевшими

Автор: ИА «24.kg» . 17.02.2017 13:33

«Многие руководители больниц в Бишкеке так приросли к своим креслам, что порой путают служебный кабинет и домашний очаг», — заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» глава столичного Департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров.

По его словам, многие директора медицинских организаций сидят на руководящих должностях минимум 7–15, а то и 20 лет.

«Этих руководителей надо привести в чувство. По статистике самая большая эффективность у руководителя бывает в первые два-три года работы. Потом он начинает привыкать к этой обстановке, и ничего нового, современного, передового в деятельности этой организации не вводится. Поэтому они не принимают никаких мер, чтобы оставить свой след», — сказал Кубанычбек Кулбатыров.

«Многие руководители, чувствуя свою безнаказанность, особенно охамевшие, оборзевшие, делают свои выпады. Они пользуются телефонным правом, знакомых привлекают. Поэтому я и начал реформы», — добавил глава департамента.

Комментарии (4) на “Глава столичного департамента назвал некоторых директоров больниц охамевшими”

  1. пенсионер:
    17.02.2017 в 14:25

    Согласен с Кулбатаровым! Нужны свежие кадры и креативные идеи в обновлении клиник и больниц.В 4-й травматалогии приемное отделение заставляет клиента покупать бинты и вату. За процедуру наложения гипса требуют 500сом.Рентген, правда бесплатный, и то потому как матери 83 года.Хотелось бы знать, насколько это законо?ОБРАЩАЮСЬ МИНИСТРУ!!! Если, конечно, он тоже не охамел!

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  2. Жантай:
    17.02.2017 в 14:27

    Помнится 7 апреля 2010 года заведующий спецполиклиникой не впускал граждан получивших ранение от пуль Бакиева и грубо игнорировал профессиональный долг по оказанию первой медицинской помощи. Пока не получил по морде… (а надо было убить). Этот заведующий, не помню его фио, оказался земляком и ставленником Бакиева.

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  3. Коля:
    17.02.2017 в 15:23

    А сам Кулбатыров не охамел когда был начальником отдела кадров МЗ.КР. вымогал взятку и брал с руководителей лечебных учреждений. Мы можем предоставить список у кого и сколько. Сейчас также вымогает взятку за назначение и за устройство на работу.

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  4. Гость:
    17.02.2017 в 15:50

    Можно было бы с ним согласится если бы он действительно ставил новые и креативные кадры. На деле то получается совсем наоборот

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