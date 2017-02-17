Автор: Админ . 17.02.2017 13:32

Депутаты Жогорку Кенеша требуют от Министерства финансов и Госстроя отказаться от использования дополнительных закупок и субподрядов. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК заявил депутат Асылбек Жээнбеков.

Он отметил, что необходимость в дополнительных закупках по тому или иному проекту говорит о недостаточной работе госоргана. Парламентарий уверен, что это еще один повод для маневров и коррупции.

Чтобы закупки были более эффективными, Кыргызстан должен вообще отказаться от практики дополнительных закупок, считает депутат. Раскритиковал он и практику применения субподрядов в строительных проектах.

«Вот свежий пример. В Ноокате объявили тендер на строительство школы. Компания, которая его выиграла, уже знает все ваши схемы. Она наняла субподрядчика, который плохо построил здание», — рассказал депутат.

И кто теперь будет отвечать? Такого быть не должно. Выигрывать тендер должна только та компания, которая сама может строить. Асылбек Жээнбеков

Депутат напомнил Минфину и Госстрою о необходимости разработки типовых проектов школ, чтобы в итоге не возникали ситуации, когда одна и та же школа в разных районах страны стоит от 40 до 200 миллионов.

Чиновники ответили, что сейчас разрабатывают четыре типовых проекта школ. Их и будут использовать.