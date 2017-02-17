В РК неучтенных безработных обяжут делать взносы на медстрахование

Автор: По материалам СМИ. 17.02.2017 11:23

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил в Алматы, что незарегистрированные в качестве безработных граждане Казахстана будут обязаны вносить в фонд обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) пять процентов от минимальной заработной платы.

Министр Биртанов отметил, что с 1 января 2018 года взносы в фонд медицинского страхования будут делать и жители сельских районов, в основном занимающиеся хозяйством и не состоящие на учете в качестве безработных и что до этого власти будут проводить «разъяснительные работы».

Согласно планам по внедрению обязательного медстрахования, работающие граждане и работодатели после того, как будет запущена система, должны будут ежемесячно отчислять в фонд страхования определенный процент от заработной платы. Взносы в фонд за людей из так называемых социально незащищенных слоев, как предполагается, будет делать государство.

Прием в поликлиниках и больницах, заключивших договор с фондом страхования, для участников системы планируется бесплатным. Министр назвал категории граждан, которых планируют освободить от взносов в фонд ОСМС, среди них он назвал детей, ветеранов войны, многодетных матерей, инвалидов, учащихся школ-интернатов, безработных.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4436
    Евро73.8880
    Российский рубль1.1801
    Казахский тенге0.2145

     

     