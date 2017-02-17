Министр Биртанов отметил, что с 1 января 2018 года взносы в фонд медицинского страхования будут делать и жители сельских районов, в основном занимающиеся хозяйством и не состоящие на учете в качестве безработных и что до этого власти будут проводить «разъяснительные работы».

Согласно планам по внедрению обязательного медстрахования, работающие граждане и работодатели после того, как будет запущена система, должны будут ежемесячно отчислять в фонд страхования определенный процент от заработной платы. Взносы в фонд за людей из так называемых социально незащищенных слоев, как предполагается, будет делать государство.

Прием в поликлиниках и больницах, заключивших договор с фондом страхования, для участников системы планируется бесплатным. Министр назвал категории граждан, которых планируют освободить от взносов в фонд ОСМС, среди них он назвал детей, ветеранов войны, многодетных матерей, инвалидов, учащихся школ-интернатов, безработных.