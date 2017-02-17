В беседе с журналистами в Душанбе глава внешнеполитического ведомства Афганистана заявил, что на встрече он подтвердил приверженность Кабула своим обязательствам по охране северных границ страны и предотвращении вылазок террористов на таджикскую территорию.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов сообщил, что на встрече с афганским коллегой были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Сообщается, что главы МИД двух стран подчеркнули необходимость скорейшей реализации совместных проектов в сфере экономики и энергетики, а также в обеспечении стабильности в Афганистане.

Глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани накануне прибыл с визитом в Душанбе. По сообщению пресс-службы МИД Таджикистана, афганского министра примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Раббани встретится и с со спикерами обеих палат таджикского парламента.