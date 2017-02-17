В Евросоюзе Алмазбека Атамбаева назвали архитектором демократии Автор: Админ . 17.02.2017 09:54 Глава МИД рассказал, кто назвал Алмазбека Атамбаева архитектором уникальной демократии. Об этом сегодня журналистам сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев. В ходе переговоров в Бельгии обсуждались вопросы политического взаимодействия, углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. «Отмечу хороший настрой в ходе переговоров. На всех трех встречах европейская сторона высоко оценила продвижение Кыргызстана по пути демократии. ЕС отметил, что выборы в парламент прошли на высоком уровне. Мы дали разъяснения по референдуму, и они объективно восприняты европейской стороной», — сказал Эрлан Абдылдаев. «Можно отметить слова Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера: президент Атамбаев является архитектором уникальной демократии в Центральной Азии. Туск сказал, что президент является гарантом демократии. На что Атамбаев ответил, что гарантом в КР является народ», — рассказал Эрлан Абдылдаев. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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