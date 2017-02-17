Автор: Админ . 17.02.2017 09:52

Европейский союз готов увеличить финансирование проектов, реализуемых в Кыргызстане, если предоставленной помощи будет недостаточно. Об этом сегодня журналистам сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев.

По его словам, европейская сторона видит в Кыргызстане страну, ставшую на верный путь демократического развития, сделавшую прогресс в экономическом развитии.

«Взаимодействие будет только усиливаться. Нам будет предоставлена политическая поддержка, будут стимулироваться торгово-экономические отношения путем привлечения инвестиций и грантовой поддержки», — сказал Эрлан Абдылдаев.

Он отметил, что ранее ЕС выделил 184 миллиона евро. «Эта помощь может быть увеличена для реализации проектов, которые необходимы Кыргызстану. Мы подписали два соглашения на 10 и 13 миллионов евро. Первый транш предоставлен Джалал-Абадской области. Такие же проекты должны быть реализованы во всех областях на неменьшую сумму», — сказал Эрлан Абдылдаев.