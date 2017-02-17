Пикет в поддержку Азимжана Аскарова встретил президента Кыргызстана в Брюсселе

Автор: Админ . 17.02.2017 09:51

Активисты Amnesty International встретили президента Кыргызстана в Брюсселе пикетом в поддержку Азимжана Аскарова.

Алмазбека Атамбаева 16 февраля в Брюсселе встречали не только руководители Евросоюза, с которыми он договорился обсудить новое соглашение о двустороннем сотрудничестве, но и активисты Amnesty International.

«Они собрались напротив здания Совета Европы, где у главы КР была запланирована встреча с председателем ЕС Дональдом Туском. Кортеж президента проехал мимо активистов, когда они требовали освободить правозащитника и узника совести Азимжана Аскарова, приговоренного шесть с половиной лет назад к пожизненному заключению по ложным обвинениям», — отметили в организации.

Азимжан Аскаров, этнический узбек, обвинен в причастности к убийству милиционера в ходе межэтнических столкновений, охвативших юг Кыргызстана в июне 2010 года. Сам правозащитник утверждал, что всего лишь фиксировал на камеру происходившее во время узбекских погромов насилие, за что и поплатился свободой. По его словам, сразу же после задержания он подвергся пыткам в отделе милиции. В сентябре 2010 года суд приговорил его к пожизненному заключению, отринув все доводы адвоката, беспрепятственно подвергавшегося постоянным нападкам со стороны публики.

«В марте 2016 года Комитет по правам человека ООН признал, что Аскаров стал жертвой пыток, подвергся произвольному задержанию, содержался в унижающих человеческое достоинство условиях, к тому же ему было отказано в праве на справедливое судебное разбирательство. Верховный суд Кыргызстана вынужден был пересмотреть дело Аскарова в июле 2016 года, но вместо освобождения правозащитника ждал повторный суд: дело отправили на пересмотр. Уже 24 января2017-го Чуйский областной суд принял решение оставить в силе пожизненный приговор Аскарову», — отметили в Amnesty International.

Amnesty International считает, что обвинения против Азимжана Аскарова сфабрикованы и политически мотивированы, а также признает его узником совести, заключенным в тюрьму исключительно за его деятельность в области прав человека.

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