Русские пользователи сети поучили американских журналистов правильно материться

Автор: По материалам СМИ. 17.02.2017 09:29

Российские пользователи обратили внимание на неточности в материале BuzzFeed, посвященном 17 русским матерным выражениям, которые «нужно обязательно знать». Русскоязычные читатели издания принялись указывать американским журналистам на ошибки и неточности в трактовках ругательств.

Многие пользователи заметили, что описание к некоторым выражением составлены некорректно. «Спасибо за ваши старания, но тут есть неточности. «*** с горы» обладает ярко выраженным негативным оттенком. Что-то вроде: уходи, ты не здешний, а твое мнение никому не нужно», — поправил сотрудников BuzzFeed один из них.

«Так. «Ну *** теперь» — не выражение крайнего удивление. «Да что ты? На самом деле мне все равно» — больше похоже по смыслу», — добавил другой.

Некоторые обратили внимание на то, что часть «русских матерных выражений» они видят впервые в жизни. «Спасибо, ребята, вы сделали мой день. Но «***»? Первый раз слышу, а о нем вон целые статьи пишут», — заметила девушка под ником Antonina.

Нашлись и те, кому материал пришелся не по вкусу. «Статья про русский мат, который определенно нужно знать всему миру, точнее, статья про то, как русские гордо несут миру ***. Комменты радостной русской публики, доносящие их собственные крупицы драгоценного ***, которые, по их мнению, мир тоже обязан узнать», — возмутился Clockwork Orange.

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