Автор: По материалам СМИ. 17.02.2017 09:26

По словам главы Минобороны, попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении РФ бесперспективны.

Российское военное руководство ждет от Пентагона разъяснений по поводу заявления его руководителя Джеймса Мэттиса о том, что с Российской Федерацией необходимо общаться «с позиции силы».

- Сегодня (16 февраля, — прим. ред.) в Баку на встрече начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом ждем разъяснений позиции Пентагона, — заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

Так он ответил на слова шефа Мэттиса о том, что, дескать, Соединенные Штаты Америки привержены восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но при этом будут говорить с Москвой «с позиции силы».

- Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном, — отметил глава Минобороны РФ. — Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны.

В четверг в столице Азербайджана состоятся переговоры начальников Генеральных штабов двух держав.

- Согласованной повесткой предусмотрено обсуждение текущего состояния и перспектив военного взаимодействия между РФ и США, а также вопросов предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон, — сообщили накануне «Интерфаксу» в департаменте информации Минобороны РФ.

66-летний Мэттис был назначен министром обороны Соединенных Штатов вскоре после официального вступления Дональда Трампа в должность президента страны.