Bloomberg: Кремль попросил российские СМИ перестать хвалить Дональда Трампа

Автор: По материалам СМИ. 17.02.2017 09:24

Якобы руководство страны считает, что слишком большие надежды на новую администрацию могут не оправдаться.

Агентство Bloomberg сообщило о том, что Кремль якобы дал распоряжение государственным СМИ перестать лестно отзываться о Дональде Трампе. По информации издания, такое распоряжение связано с опасениями высокопоставленных российских чиновников, что новая администрация США будет не такой дружественной, как они надеялись.

В последние месяцы тема президентства Трампа действительно одна из главных на всех каналах, и некоторым это не нравится. Например, участники «Национально-освободительного движения» накануне устроили пикет против «культа Трампа».

- Был подсчет упоминаемости, и Дональд Трамп почему-то в российских СМИ вышел на первое место, — заявил глава НОД Максим Славин. — Мы пройдемся практически по всем федеральным агентствам и каналам с напоминанием о том, что у нас есть проблемы посерьезнее, чем приход нового человека на пост президента США.

Тем временем спикер Кремля Песков заявил, что никаких рекомендаций, касающихся Трампа, от руководства страны прессе не поступало.

Стоит отметить, что и в США Россия – одна из главных тем. Президент в своем микроблоге Twitter написал, что нашу страну главным виновником всех бед сделали демократы.

- Демократам пришлось придумать историю о причинах, по которым они проиграли выборы (306), поэтому они придумали историю — Россия. Фейковые новости! – заявил Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявил, что Трамп ожидает от России возврата Крыма Украине.

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