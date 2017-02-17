Автор: По материалам СМИ. 17.02.2017 09:23

Глава РФ призвал укрепить государственную границу на Дальнем Востоке и в арктическом регионе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал сегодня, 16 февраля, количество иностранных шпионов, деятельность которых была пресечена в прошлом году сотрудниками Федеральной службы безопасности.

- Активность зарубежных спецслужб в РФ не снижается, — констатировал он, выступая на Коллегии главной спецслужбы страны. — ФСБ в 2016 году предотвратила деятельность 53-х кадровых сотрудников и 386 агентов. ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета предотвратила 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов.

Не меньшую обеспокоенность вызывают, по словам главы государства, и информационные атаки на российские серверы, количество которых увеличилось в три раза. Также он выразил обеспокоенность обостряющимися угрозами для безопасности и в более глобальном плане.

- За прошедший год обстановка в мире не стала стабильнее, не стала лучше, напротив, многие существующие вызовы и угрозы только обострились, — признал Путин. — Усилилось военно-политическое и экономическое соперничество между глобальными и региональными центрами влияния, отдельными государствами.

В связи с этим надо продолжить укрепление государственной границы РФ на Дальнем Востоке и в арктическом регионе, считает он. А также нужно принять необходимые меры безопасности для работников российских дипломатических миссий за рубежом. Это должно быть сделано в качестве необходимой меры в ответ на жестокое убийство в Стамбуле посла в Турции Андрея Карлова.

Ранее сотрудники ФСБ, а также Министерства внутренних дел РФ пресекли деятельность большой группы хакеров.