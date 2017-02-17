Чем отличается приготовление плова в Узбекистане и Таджикистане (видео)

Автор: По материалам СМИ. 17.02.2017 09:22

Происхождение плова вряд ли может быть достоверно установлено, потому что
является очень древним. Можно предположить, что принципы приготовления плова
сложились на Ближнем Востоке и в Индии не позднее II—III веков до нашей эры, то
есть с началом возделывания риса на Ближнем Востоке. Вполне вероятно, что корни
плова следует искать в Индии, где издревле существуют похожие рисовые, но
вегетарианские блюда, очевидно дополненные мясом уже в древней Персии. Сведения
о плове, как о праздничном блюде, имеются в источниках IX—X веков, упоминания о
плове (под названием «пилав») содержатся в памятнике средневековой арабской
литературы Тысяча и одна ночь.

Очевидно, что принцип приготовления блюда
распространялся с Востока, особо был принят и развит в Центральной Азии, причём
именно там сложился наиболее распространившийся способ приготовления плова. В
современности блюдо стало одним из самых (если не наиболее) популярных на
Ближнем и Среднем Востоке, Центральной Азии, отчасти в Закавказье. Плов
распространился через Турцию в Восточную Европу, на Балканы, где также приобрёл
национальные особенности.

http://maxala.org/kultura/49610-chem-otlichaetsya-prigotovlenie-plova-v-uzbekistane-i-tadzhikistane.html

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