Черчилль накануне войны предсказал существование инопланетян
Автор: По материалам СМИ. 17.02.2017 09:20
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль почти восемь десятилетий назад
предсказал существование внеземных цивилизаций. Свои мысли он изложил в статье
«Одни ли мы во Вселенной?». До последнего времени об этом труде ничего не было
известно. Пересказ работы опубликовал журнал Nature.
Астрофизик из
Института космического телескопа в Балтиморе (США) Марио Ливио, подготовивший
статью к публикации, рассказал, как к нему попало творение сэра Уинстона.
Одиннадцатистраничная статья была написана в 1939 г., незадолго до начала Второй
мировой войны, но по неизвестным причинам ее так нигде и не опубликовали В мае
прошлого года сочинение обнаружили в архиве музея Черчилля в Фултоне и передали ему.
http://maxala.org/anonimno/49608-premer-ministr-velikobritanii-nakanune-voyny-predskazal-suschestvovanie-inoplanetyan.html
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