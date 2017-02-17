Черчилль накануне войны предсказал существование инопланетян Автор: По материалам СМИ. 17.02.2017 09:20 Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль почти восемь десятилетий назад

предсказал существование внеземных цивилизаций. Свои мысли он изложил в статье

«Одни ли мы во Вселенной?». До последнего времени об этом труде ничего не было

известно. Пересказ работы опубликовал журнал Nature. Астрофизик из

Института космического телескопа в Балтиморе (США) Марио Ливио, подготовивший

статью к публикации, рассказал, как к нему попало творение сэра Уинстона.

Одиннадцатистраничная статья была написана в 1939 г., незадолго до начала Второй

мировой войны, но по неизвестным причинам ее так нигде и не опубликовали В мае

прошлого года сочинение обнаружили в архиве музея Черчилля в Фултоне и передали ему. http://maxala.org/anonimno/49608-premer-ministr-velikobritanii-nakanune-voyny-predskazal-suschestvovanie-inoplanetyan.html Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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