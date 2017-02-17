Украинских послов перестали приглашать на приемы Автор: По материалам СМИ. 17.02.2017 09:18 В последнее время на Украине вызывает беспокойство ее собственная дипломатия.

Дело не только в проигрыше Хиллари Клинтон, на которую поставили все, от рядовых

победителей Майдана до министров. И не только в Наталье Галибаренко, которую

выделила из общего ряда послов сама Елизавета II, а язвительная британская

пресса, проследив за пристальным монаршим взглядом, прославила на весь мир.

Какая держава — такой и посол. Проблема глубже и не ограничивается синим

помпончиком на голове Чрезвычайного Представителя Киева в Лондоне, бросавшимся в

глаза на фоне строгих интерьеров Букингемского дворца. Синий помпончик, который

вроде бы был шляпкой, — это лишь символ. Но символ, согласитесь, довольно яркий. http://maxala.org/korrupcia/49609-ukrainskih-poslov-perestali-priglashat-na-priemy.html Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья Следующая статья »





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.4436 Евро 73.8880 Российский рубль 1.1801 Казахский тенге 0.2145