Украинских послов перестали приглашать на приемы
Автор: По материалам СМИ. 17.02.2017 09:18
В последнее время на Украине вызывает беспокойство ее собственная дипломатия.
Дело не только в проигрыше Хиллари Клинтон, на которую поставили все, от рядовых
победителей Майдана до министров. И не только в Наталье Галибаренко, которую
выделила из общего ряда послов сама Елизавета II, а язвительная британская
пресса, проследив за пристальным монаршим взглядом, прославила на весь мир.
Какая держава — такой и посол.
Проблема глубже и не ограничивается синим
помпончиком на голове Чрезвычайного Представителя Киева в Лондоне, бросавшимся в
глаза на фоне строгих интерьеров Букингемского дворца. Синий помпончик, который
вроде бы был шляпкой, — это лишь символ. Но символ, согласитесь, довольно яркий.
http://maxala.org/korrupcia/49609-ukrainskih-poslov-perestali-priglashat-na-priemy.html
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