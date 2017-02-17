Десятки кыргызов заплатили тысячи долларов, чтобы стать корейцами
Автор: По материалам СМИ. 17.02.2017 09:16
Десятки граждан Кыргызстана изменили в паспортах имена, чтобы поехать в Южную
Корею на заработки. Пока только 16 из них обратились в полицию, которая
расследует дело о подделке документов.
Сделать визы обещали в фирме
Bishkek Alliance LTD, за оформление документов потребовали от трех до семи тысяч
долларов, но в итоге обманули. Городское управление внутренних дел Бишкека
возбудило уголовное дело, однако фирма уже закрылась, а ее представители
скрылись.
http://maxala.org/sosedstvo/49605-desyatki-kyrgyzov-zaplatili-tysyachi-dollarov-chtoby-stat-koreycami.html
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