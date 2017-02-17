В Казахстане уборщица обокрала клиента на $180 тысяч и попала под амнистию
Автор: По материалам СМИ. 17.02.2017 09:15
Уборщица по вызову, наводя порядок в квартире у клиентки, украла ювелирные
изделия на сумму более $180 тысяч, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт
Верховного суда РК.
По материалам дела, осужденная занимается уборкой с
весны 2016 года. Она разместила объявление на одном из популярных сайтов. Летом
прошлого года ее дважды вызывала домой потерпевшая. Во время уборки квартиры
осужденная украла ювелирные изделия клиентки на сумму $182 тысяч. Украшения
находились в открытом доступе.
http://maxala.org/kazahstan/49622-v-kazahstane-uborschica-obokrala-klienta-na-180-tysyach-i-popala-pod-amnistiyu.html
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