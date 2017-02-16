Машина посольства России в Кыргызстане попала в ДТП, двое пострадали

В Бишкеке на пересечении улиц Фучика и Васильевский тракт приблизительно в 16:00 произошло ДТП с участием двух машин. Об этом сообщили в УПМ ГУВД Бишкека.
По их данным, машина марки «Тойота Прадо» с дипломатическими номерами D04061 направлялась в сторону аэропорта, где на пересечении одной из улиц столкнулась с грузовым «Мерседесом Спринтером».
Оба водителя доставлены в больницу.
Согласно постановлению правительства, дипломатические номера с комбинацией 04 принадлежат посольству России в Кыргызстане.