Автор: АКИpress . 16.02.2017 18:37

«Здоровье» (АКИpress) — Из пятерых пострадавших в результате обвала плиты в строящейся многоэтажке в Бишкеке, четверо были госпитализированы в БНИЦТиО, трое из них находятся в реанимации. Это подтвердили АКИpress в Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травматологии.

«Да, действительно поступили четверо. Сейчас идет обследование. Трое были определены в реанимационное отделение, а один — в хирургическое», — сказал главврач БНИЦТиО Алмаз Кубатбеков.

О диагнозе говорить рано, поскольку всю ночь будет проводиться динамическое наблюдение за пострадавшими, добавил он.

Как сообщила ранее пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, 4 человека были госпитализированы 16 февраля в результате обвала плиты перекрытия на пятом этаже стройплощадки на пересечении проспекта Чуй и улицы Ибраимова.

В свою очередь консультант пресс-службы Минздрава Елена Баялинова уточнила, что бригада скорой помощи увезла с места происшествия пятерых пострадавших: помимо четверых госпитализированных в БНИЦТиО, еще одного — в отделение нейротравмы Национального госпиталя.