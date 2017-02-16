Столкнулись два пассажирских автобуса, которые направлялись из Кыргызстана в Казань. Об этом сообщили российские СМИ.
По предварительным данным, столкновение произошло из-за несоблюдения одним из водителей автобусов дистанции.
Авария обошлась без пострадавших. Сотрудники полиции доставили в безопасное место 32 пассажира. После их пересадили в маршрутный автобус и отправили до места назначения. Водителям автобусов вызвали техническую помощь.
Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства дорожного происшествия.