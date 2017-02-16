Кучами навоза завалены улицы поселка Манас. Жители негодуют

Автор: ИА «24.kg» . 16.02.2017 16:36

Кучами навоза завалены улицы поселка Манас. Об этом сообщили жители населенного пункта, возмутившись инициативой вновь избранного главы айыл окмоту.

По словам Гульнары Соодалиевой, новый глава Ат-Башинского айыл окмоту Хамза Алтыкеев разрешил соседям вываливать навоз на улицу.

«На наше возмущение он сказал, что это село и село должно пахнуть навозом. А если не нравится, то это уже наши проблемы», — рассказала жительница Манаса.

В поселке озабочены тем, что с приходом весны проблемы усугубятся.

«Так удручающе выглядит улица Степная. Приезжали к подруге в гости и были в шоке от увиденного. Вроде цивильный поселок, а выглядит намного хуже захолустных сел. Мало того, что дороги не асфальтированы, так теперь на улице сплошное амбре от запаха навоза, который вываливается тут же», — рассказала Айнура Толонбай.

Глава сельского совета Хамза Алтыкеев пока недоступен для комментариев.

Один комментарий на “Кучами навоза завалены улицы поселка Манас. Жители негодуют”

  1. КР:
    16.02.2017 в 17:13

    «Вроде цивильный поселок, а выглядит намного хуже захолустных сел.»
    Сногшибательное определение ! Впрочем у нас ко всему под эту фразу можно подвести. Вроде цивилизованная страна, народ, парламентаризм… И все «вроде» ! Ну, а как на самом деле, сказано очень верно во второй части фразы.

    Ответить

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4436
    Евро73.8880
    Российский рубль1.1801
    Казахский тенге0.2145

     

     