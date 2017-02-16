Автор: ИА «24.kg» . 16.02.2017 16:36

Кучами навоза завалены улицы поселка Манас. Об этом сообщили жители населенного пункта, возмутившись инициативой вновь избранного главы айыл окмоту.

По словам Гульнары Соодалиевой, новый глава Ат-Башинского айыл окмоту Хамза Алтыкеев разрешил соседям вываливать навоз на улицу.

«На наше возмущение он сказал, что это село и село должно пахнуть навозом. А если не нравится, то это уже наши проблемы», — рассказала жительница Манаса.

В поселке озабочены тем, что с приходом весны проблемы усугубятся.

«Так удручающе выглядит улица Степная. Приезжали к подруге в гости и были в шоке от увиденного. Вроде цивильный поселок, а выглядит намного хуже захолустных сел. Мало того, что дороги не асфальтированы, так теперь на улице сплошное амбре от запаха навоза, который вываливается тут же», — рассказала Айнура Толонбай.

Глава сельского совета Хамза Алтыкеев пока недоступен для комментариев.