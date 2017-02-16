Депутата ЖК заподозрили в преследовании личных интересов

Автор: ИА «24.kg» . 16.02.2017 16:35

Депутата парламента Кыргызстана Азамата Арапбаева заподозрили в преследовании личных интересов. На заседании ЖК рассматривают поправки в некоторые законодательные акты КР («О внешней миграции», «О внешней трудовой миграции», «О государственной пошлине»).

По словам одного из инициаторов Зиядина Жамалдинова, предлагается заменить понятие «плата за выдачу разрешений» на «государственную пошлину» и поднять сумму до 40 тысяч сомов.

«Раньше за разрешение платили всего около 2–4 тысяч сомов. Повышение позволит пополнить бюджет», — сказал он.

«Бюджет должны пополнять развитием производства, а не таким способом. Тем более квалифицированных специалистов, желающих работать в Кыргызстане, нет», — сказал Азамат Арапбаев.

«Некоторые депутаты занимаются производством. Но не нужно преследовать свои узкие интересы», — парировал Зиядин Жамалдинов.

«Может, вы и правы. Из-за того, что у меня есть опыт производственника, я и поднимаю этот вопрос. Но это не мои личные интересы», — ответил ему Азамат Арапбаев.

«Привлеченных специалистов на предприятиях может быть от одного до трех человек. Получают они высокую зарплату. И заплатить в год 40 или 50 тысяч сомов будет несоразмерно даже их месячной зарплате», — сказал инициатор.

«Я думаю, здесь надо немного по-другому подходить. Для тех, кто занимается торговлей, можно оставить размер в 40 тысяч сомов. А если это квалифицированный врач или специалист в области образования? Если это квалифицированный специалист, почему он должен платить такую высокую пошлину?» — поинтересовался Дастан Бекешев.

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