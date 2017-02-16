Федерика Могерини призвала Кыргызстан соблюдать права человека

Автор: Админ . 16.02.2017 16:33

Федерика Могерини призвала Кыргызстан твердо продолжать политику, основанную на демократии, соблюдении прав человека и фундаментальных свобод. Об этом говорится в пресс-релизе представительства Европейского союза в Кыргызстане.

В нем уточняется, что Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности/вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини сегодня во время встречи с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым обсудила состояние отношений между Евросоюзом и Кыргызской Республикой, а также проводимые в республике реформы.

Евросоюз продолжит оказывать помощь Кыргызстану в построении демократии и обеспечении устойчивого экономического роста.

 

Верховный представитель Евросоюза отметила достигнутый прогресс в реформировании избирательной системы республики, а также подчеркнула важность проведения осенью этого года свободных, честных и прозрачных президентских выборов для дальнейшей демократизации КР.

Отмечается, что Алмазбек Атамбаев рассказал Верховному представителю ЕС о политических изменениях в Кыргызстане и регионе. Федерика Могерини подчеркнула необходимость построения положительных примеров сотрудничества между странами Центральной Азии.

Федерика Могерини отметила важную работу, проводимую в регионе Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Верховный представитель ЕС подчеркнула важность продолжительного и тесного сотрудничества с этой организацией.

Центр ОБСЕ возобновляет мандаты миссий в Кыргызстане и Узбекистане. С 1 мая он будет работать как программный офис.

Ранее ОБСЕ отказалась прислать своих наблюдателей на выборы депутатов в местные кенеши.

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