В Сети появились неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

Автор: По материалам СМИ. 16.02.2017 13:12

CA-NEWS (CA) — В Сети появились ранее неизвестные цветные фотографии американской актрисы Мэрилин Монро. Фотографии были сделаны в июле 1960 года в Нью-Йорке в перерывах между съемками картины «Неприкаянные», сообщает британское издание Daily Mail.На снимках 34-летняя кинодива беременна от партнера по фильму «Давай займемся любовью» Ива Монтана.

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«Монро хранила в секрете свою беременность, прежде чем потерять ребенка во время посещения больницы», — рассказал Daily Mail Тони Майклс, который был знаком с близкой подругой Монро и автором уникальных кадров Фридой Халл.

По словам Майклса, он предлагал Фриде продать фотографии и другие памятные вещи, чтобы жить в лучшем месте, но та отказалась, отметив, что никогда бы не продала свою подругу Мэрилин.

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Фрида Халл умерла в 2014 году, и фотографии были проданы как часть ее имущества в прошлом году на аукционе в Голливуде за $2240. Майклс купил кадры беременной актрисы, потому что только он знал их историю. «Сейчас я думаю, что эту историю необходимо рассказать», — добавил он.

Издание пишет, что Монро хотела иметь детей, но так и не смогла родить. У нее было три выкидыша до потери этого ребенка. Она страдала эндометриозом, но не теряла надежды стать матерью. Однако, до сих пор неизвестно, по какой причине кинодива потеряла этого ребенка.

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