В Чуйской области задержаны «даватчы» с экстремистскими книгами

В Чуйской области задержана группа приверженцев религиозного течения. Об этом 16 февраля сообщили в милиции.
Милиция 10 февраля в селе Эркин-Сай Панфиловского района при проверке намазканы «Абхааб» выявила 13 членов религиозного течения «Инкар, Якин», которые без каких-то разрешительных документов проводили незаконно дават.
Так, были задержаны: Э.Ш., 1982 года рождения, уроженец Иссык-Атинского района; Ж.Э.у., 1992 года рождения, уроженец Чуйского района; Ч.Н., 1988 года рождения, уроженец города Токмок, М.Б., 1963 года рождения, уроженец Кеминского района, у которого при себе нашли 11 книг религиозно-экстремистского течения.
Изъятые книги направлены на теологическую экспертизу.