В Чуйской области задержаны «даватчы» с экстремистскими книгами

Автор: Админ . 16.02.2017 13:09

В Чуйской области задержана группа приверженцев религиозного течения. Об этом 16 февраля сообщили в милиции.

Милиция 10 февраля в селе Эркин-Сай Панфиловского района при проверке намазканы «Абхааб» выявила 13 членов религиозного течения «Инкар, Якин», которые без каких-то разрешительных документов проводили незаконно дават.

Так, были задержаны: Э.Ш., 1982 года рождения, уроженец Иссык-Атинского района; Ж.Э.у., 1992 года рождения, уроженец Чуйского района; Ч.Н., 1988 года рождения, уроженец города Токмок, М.Б., 1963 года рождения, уроженец Кеминского района, у которого при себе нашли 11 книг религиозно-экстремистского течения.

Изъятые книги направлены на теологическую экспертизу.

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