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Летевший из Москвы в Ош самолет приземлился в аэропорту Ташкента
Автор: АКИpress . 16.02.2017 13:07
Turmush - Летевший из Москвы в Ош самолет приземлился в аэропорту Ташкента. Как сообщает корреспондент Turmush, из-за густого тумана в международном аэропорту «Ош» самолет был вынужден приземлиться в Ташкенте. В пресс-службе международного аэропорта «Манас» информацию о приземлившемся в аэропорту Ташкента самолете подтвердили, сообщив, что с 09:20 аэропорт в городе Ош начал работать в штатном режиме.
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