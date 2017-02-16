Летевший из Москвы в Ош самолет приземлился в аэропорту Ташкента

Автор: АКИpress . 16.02.2017 13:07
Turmush -  Летевший из Москвы в Ош самолет приземлился в аэропорту Ташкента. Как сообщает корреспондент Turmush, из-за густого тумана в международном аэропорту «Ош» самолет был вынужден приземлиться в Ташкенте. В пресс-службе международного аэропорта «Манас» информацию о приземлившемся в аэропорту Ташкента самолете подтвердили, сообщив, что с 09:20 аэропорт в городе Ош начал работать в штатном режиме.

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