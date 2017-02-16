Следующую неделю, 21-25 февраля, депутаты Жогорку Кенеша проведут в регионах.
Соответствующее постановление парламент принял 16 февраля.
В регионах депутаты намерены встретиться с избирателями.
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Депутаты неожиданно решили отдохнуть — ЖК уходит «в регионы»
Автор: Админ . 16.02.2017 13:06
Следующую неделю, 21-25 февраля, депутаты Жогорку Кенеша проведут в регионах.
Соответствующее постановление парламент принял 16 февраля.
В регионах депутаты намерены встретиться с избирателями.
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