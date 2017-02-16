Депутаты неожиданно решили отдохнуть — ЖК уходит «в регионы»

Автор: Админ . 16.02.2017 13:06

Следующую неделю, 21-25 февраля, депутаты Жогорку Кенеша проведут в регионах.

Соответствующее постановление парламент принял 16 февраля.

В регионах депутаты намерены встретиться с избирателями.

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