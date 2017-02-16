Омурбек Текебаев вбрасывает одну нелепую информацию за другой — Карамушкина Автор: ИА «24.kg» . 16.02.2017 13:01 «Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев вбрасывает в общество одну нелепую информацию за другой», — заявила сегодня его коллега от СДПК Ирина Карамушкина. Она напомнила о поездке Текебаева на Кипр. «Он заявил о припрятанном там имуществе президента Кыргызстана. Пусть Омурбек Текебаев лучше ответит, какая была необходимость у бывшего революционера, если он себя таковым считает, встречаться с Бакиевым и беглым Садыром Жапаровым! Турецкие издания сообщили, что Бакиев предложил финансовую поддержку Текебаеву», — сказала Ирина Карамушкина. «Призываю вас обратить внимание на поведение этого депутата. За чей счет он манипулирует обществом и занимается политическим шантажом в отношении президента страны?» — спросила нардеп. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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