«Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев вбрасывает в общество одну нелепую информацию за другой», — заявила сегодня его коллега от СДПК Ирина Карамушкина.
Она напомнила о поездке Текебаева на Кипр. «Он заявил о припрятанном там имуществе президента Кыргызстана. Пусть Омурбек Текебаев лучше ответит, какая была необходимость у бывшего революционера, если он себя таковым считает, встречаться с Бакиевым и беглым Садыром Жапаровым! Турецкие издания сообщили, что Бакиев предложил финансовую поддержку Текебаеву», — сказала Ирина Карамушкина.
«Призываю вас обратить внимание на поведение этого депутата. За чей счет он манипулирует обществом и занимается политическим шантажом в отношении президента страны?» — спросила нардеп.