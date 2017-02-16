Автор: ИА «24.kg» . 16.02.2017 13:00

Депутат парламента от СДПК Ирина Карамушкина ответила сегодня сыну Азимбека Бекназарова Руслану на его предложение лишить ее мандата.

«Мне дано право выступать от имени народа. Некий Руслан Бекназаров, который оскорблял память убитых 7 апреля 2010 года ребят и был замешан в убийствах в ошских событиях, теперь призывает к смене конституционного строя и собирает подписи для того, чтобы забрать у меня мандат», — возмутилась нардеп.

Я требую провести расследование на предмет угроз в его заявлениях, а также причастности Руслана Бекназарова к религиозным радикальным организациям. Ирина Карамушкина

Напомним, Руслан Бекназаров инициировал сбор подписей за лишение Ирины Карамушкиной мандата. Поводом для такого решения послужило выступление парламентария на одном из пленарных заседаний. Ирина Карамушкина со ссылкой на своих избирателей сообщила, что по пятницам после обеда невозможно найти кого-либо из чиновников. Она отметила, что все они закрывают кабинеты и уходят на пятничный намаз.

Это возмутило Руслана Бекназарова и его единомышленников. Он считает, что депутат выступила против совершения религиозных обрядов.